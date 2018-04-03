Ещё
Новый стадион к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый стадион к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Стадион «Волгоград-Арена», который примет игры ЧМ-2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минспорта.
«Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют», — передает ТАСС слова министра спорта России Павла Колобкова.
До начала чемпионата мира на стадионе пройдут тестовые матчи. «Ротор» в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграет с владивостокским «Лучем-Энергией» (21 марта), самарскими «Крыльями Советов» (2 апреля), а одним из тестовых матчей на «Волгоград-Арене» будет финал Кубка России, который пройдет 9 мая.
Напомним, ранее в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» рассказали, что на стадионах проведения матчей ЧМ-2018 оборудуют временные изоляторы для правонарушителей.
Сообщалось также, что к чемпионату мира по футболу во всех российских городах, принимающих первенство, вновь появятся медвытрезвители.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
WCF решила заступиться за Крушельницкого В отравлении Скрипаля нашли криминальный след В Швеции зафиксирован рекордный спрос на билеты в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение