Новый стадион к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию

Стадион «Волгоград-Арена», который примет игры ЧМ-2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минспорта

«Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют», — передает ТАСС слова министра спорта России Павла Колобкова

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут тестовые матчи. «Ротор» в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграет с владивостокским «Лучем-Энергией» (21 марта), самарскими «Крыльями Советов» (2 апреля), а одним из тестовых матчей на «Волгоград-Арене» будет финал Кубка России, который пройдет 9 мая.

Напомним, ранее в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» рассказали, что на стадионах проведения матчей ЧМ-2018 оборудуют временные изоляторы для правонарушителей.

Сообщалось также, что к чемпионату мира по футболу во всех российских городах, принимающих первенство, вновь появятся медвытрезвители.