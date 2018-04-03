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Аллегри огласил заявку на матч с «Реалом»
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Аллегри огласил заявку на матч с «Реалом» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри огласил заявку на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
Вратари: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Войцех Щесны;
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Штефан Лихтштайнер;
Полузащитники: Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Родриго Бентанкур;
Нападающие: Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич.
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