Аллегри огласил заявку на матч с «Реалом» 

Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри огласил заявку на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
Вратари: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Войцех Щесны;
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Штефан Лихтштайнер;
Полузащитники: Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Родриго Бентанкур;
Нападающие: Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич.