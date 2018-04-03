Гаджи Гаджиев: «Газзаев прав. Другого пути нет» 

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев во время выступления на мероприятии в Госдуме, посвященном финансированию профессиональных клубов сравнил организацию футбола в СССР и России и согласился с депутатом Валерием Газзаевым.
— Романцев — сибирский выкормыш. Но не он один, — сказал Гаджиев. — Хидиятуллин вот сидит. И я пермяк, хотя уши у меня не соленые. Финансовое обеспечение это важно. Мы знаем, как проблемы с этим мешают работать. Газзаев прав. Можно не соглашаться с деталями, но в целом он прав. Другого пути нет! Нам часто говорят о других странах. Но дело в другом. В СССР у нас не было бизнеса в футболе, был социалистический футбол. И мы добивались результата. Значит, проблем с тренировками не было, были проблемы с организацией. Сейчас нужно улучшать систему соревнований. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
"Российский футбол: кто дает деньги?" LIVE из госдумы