Ещё
Гаджи Гаджиев: «Газзаев прав. Другого пути нет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаджи Гаджиев: «Газзаев прав. Другого пути нет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев во время выступления на мероприятии в Госдуме, посвященном финансированию профессиональных клубов сравнил организацию футбола в СССР и России и согласился с депутатом Валерием Газзаевым.
— Романцев — сибирский выкормыш. Но не он один, — сказал Гаджиев. — Хидиятуллин вот сидит. И я пермяк, хотя уши у меня не соленые. Финансовое обеспечение это важно. Мы знаем, как проблемы с этим мешают работать. Газзаев прав. Можно не соглашаться с деталями, но в целом он прав. Другого пути нет! Нам часто говорят о других странах. Но дело в другом. В СССР у нас не было бизнеса в футболе, был социалистический футбол. И мы добивались результата. Значит, проблем с тренировками не было, были проблемы с организацией. Сейчас нужно улучшать систему соревнований. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
"Российский футбол: кто дает деньги?" LIVE из госдумы
Спорт-Экспресс: последние новости
Бывший игрок ЦСКА врал про фамилию и возраст? Евгений Гинер: "Даже на Украине клубы – частные. Нужно принять закон" Евгений Гинер: "Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение