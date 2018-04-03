Российских гандболисток лишили серебра чемпионата Европы из-за допинга

Соревнования прошли в Словении, наши спортсменки уступили в финале француженкам.

Решение о лишении команды медалей приняла Европейская гандбольная федерация. Эксперты заявили, что в допинг-пробах спортсменок был обнаружен мельдоний.