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Российских гандболисток лишили серебра чемпионата Европы из-за допинга
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Российских гандболисток лишили серебра чемпионата Европы из-за допинга 

Говорит Москва 1 час назад
Соревнования прошли в Словении, наши спортсменки уступили в финале француженкам.
Решение о лишении команды медалей приняла Европейская гандбольная федерация. Эксперты заявили, что в допинг-пробах спортсменок был обнаружен мельдоний.
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