Гаджи Гаджиев: «Премьер-лигу сокращать нельзя! Только расширять!» 

Известный тренер Гаджи Гаджиев считает, что нельзя вести разговоры о сокращении числа участников чемпионата России. Ранее во вторник, 3 апреля, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев предложил расширить премьер-лигу с 16 до 18 или 20 клубов.
— Нам надо не сокращать, а увеличивать, — сказал Гаджиев. — И принимать правильные законы. Мы, тренеры, знаем, как отсутствие финансирования мешает работать. Давайте даже возьмем последний тур. У ЦСКА была сложная игра с «Ростовом», у "Зенита" — в Уфе, "Спартак" с трудом победил «Тосно», «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи», а «Амкар» вообще победил в Москве «Локо». Как можно говорить о сокращении?! (Дмитрий СИМОНОВ)