Передня: «СКА-Хабаровску» будет тяжело остаться в РФПЛ

Во вторник было объявлено, что Передня в среду подпишет контракт с клубом и приступит к обязанностям главного тренера. На этом посту он сменил Рината Билялетдинова , соглашение с которым было расторгнуто 31 марта по обоюдному согласию сторон.

"Руководство, конечно, хочет остаться в РФПЛ, но понятно, что сделать это будет тяжело, — сказал Передня. — Нужно доиграть этот сезон, а дальше будет видно, что будет. Задача сейчас у нас одна — в предстоящем матче с «Амкаром» нужно сделать все, чтобы показать хороший футбол, по которому болельщики соскучились, а долгожданная победа нам не помешает. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть зрителя на трибуны".

Тренер отметил, что практически не раздумывал над предложением возглавить команду. «Сразу после отставки Билялетдинова со мной связалось руководство клуба, сказали, что обсуждают мою кандидатуру. Я был готов к переговорам, пообщались, и попечительский совет решил назначить меня главным тренером. Хорошо, что уже знаком с половиной команды, а вместе с генеральным директором [ Алексеем Кандалинцевым ] мы вместе играли», — сказал Передня.

"СКА-Хабаровск" будет играть в атакующий футбол"

Передня рассказал, что главной проблемой игроков является реализация моментов. «У нас есть подходы, удары, но не хватает атакующей агрессии. Будем работать над расширением атак через фланги, пробовать играть в разных сочетаниях, команда уже работала и с четырьмя защитниками, и с тремя, так что тактические схемы все знают, но нужно довести их до логического завершения. В таких матчах, как со »Спартаком" , раскрываться никто не будет, все команды с периферии не бегут вперед сломя голову в этих матчах, но мы будем стараться прививать атакующий, комбинационный стиль, ведь болельщикам нравится, когда есть голы, но в обороне нужно играть «на ноль», — сказал он.

"Конечно, существует проблема, что качественного хорошего футболиста очень тяжело привезти на Дальний Восток, но если команда будет финансово стабильна, будет на лидирующих позициях в РФПЛ, то это не было бы проблемой", — добавил специалист.

Ранее Передня работал тренером в нижегородской «Волге» и главным тренером в дзержинском «Химике». В сентябре 2011 года он возглавил томскую «Томь», но в том сезоне команда заняла 15-е место и потеряла место в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), вылетев в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В следующем сезоне «Томь» заняла второе место в ФНЛ и вышла в РФПЛ, но Передня покинул команду в связи с окончанием контракта. С октября 2013 года по июнь 2015-го россиянин работал в «Тамбове», а с ноября 2015-го по ноябрь 2016-го — во владивостокском клубе «Луч-Энергия».

После 24 туров чемпионата России «СКА-Хабаровск» располагается на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками. 7 апреля команда проведет домашний матч против пермского «Амкара».