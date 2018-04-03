Sadokist пропустит неделю ESL Pro League из-за расистского скандала

Комментатор Мэттью Sadokist Триветт извинился в Facebook за свое поведение во время стрима на Twitch 31 марта. По его словам, организаторы турниров не стали наказывать его, позволив самостоятельно разобраться в ситуации. Комментатор по собственному решению пропустит неделю трансляций ESL Pro League Season 7 Europe, чтобы обдумать продолжение карьеры.

« [Во время стрима] я был человеком, которого не поддерживаю и не узнаю. Я не считаю себя способным использовать уничижительные и преисполненные ненависти слова, чтобы унизить кого-либо. Я также никогда не стал бы желать зла другому человеку, как бы плохо он ни поступил со мной в прошлом. Я предал самого себя, и мне мерзко, больно и стыдно от собственных действий. Я был зол, когда пересмотрел клипы [из трансляции], из-за незрелости изображенного в них человека, и его, не поддающегося оправданию, откровенно жалкого языка… Особенно из-за того, что изображен в них человек, о котором я всегда был высокого мнения — я сам. Хотя мы сами часто становимся жертвами агрессии, необходимо признать, что это неотъемлемая часть работы. Это неправильно (и безусловно должно порицаться), но не дает мне права опускаться до таких же поведения и невежества. Я представляю нечто большее, чем я сам, и я не оправдал возложенной на меня ответственности. Я придерживаюсь прежнего мнения о человеке, который подвергся обсуждению, и осуждаю его «вклад» в сообщество игры, я совершенно точно пересек словами линию. Мои наниматели (из тех, что уже связались со мной) оказали мне доверие, позволив разобраться в проблеме самостоятельно. Я уважаю и благодарю их за это. Я принял решение пропустить неделю Pro League, стартующую 3 апреля, чтобы взвесить всю доводы и мысли о будущем. Не секрет, что я думал уйти из киберспорта в прошлом, и в июле был очень к этому близок. Три года работы в индустрии дали мне очень многое, но и требовали огромных личных жертв. Иронично, но я говорил многим коллегам, что в 29 лет начну уделять больше времени собственным здоровью и благополучию, чтобы иметь возможность двигаться какими-то иными путями. Время нам всем быть более ответственными, используя свободу слова. Время быть добрее и поддерживать друг друга вместо того, чтобы раз за разом ввязываться в ссоры (какими бы ни были их причины). Вам решать, пойдете вы за мной или нет, но я сделаю все возможное, чтобы подать верный пример».

31 марта Sadokist провел трансляцию на Twitch в честь дня рождения. Комментатор агрессивно высказался в адрес инсайдера DonHaci, назвав того «чертовым *** [афроамериканцем]», а также посоветовал ему покончить с собой. Ранее DonHaci в твиттере публиковал информацию о личной жизни Триветта.