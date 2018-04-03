Иван Черезов: Совместные сборы с иностранными спортсменами были бы полезными для нашей команды

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне директор по спортивным проектам концерна «Калашников» Иван Черезов сравнил подготовку в российской сборной с другими европейскими командами.

— Во многих европейских командах нет такого большого состава, как в российской. Нашим спортсменам нужно пройти череду отборов, чтобы попасть в сборную. Если спортсмен понимает, что от важного отборочного старта зависит его попадание на международные соревнования, то его организм будет мобилизован именно к этому старту, а затем уже на, допустим, Кубке мира, произойдёт расслабление. Всё зависит от цели, которую ты перед собой поставишь, психологическая и физическая составляющие взаимосвязаны. Программа так устанавливается, что ты выдаешь максимум в заданное время. Конечно, цели у всех могут быть разными: кто-то хочет попасть в команду, а кто-то ставит более амбициозные цели, не просто выйти на старт, но выигрывать, и не важно, с кем ты будешь бороться, с Фуркадом или кем-то ещё.

— Почему у нас мало проводится совместных сборов с иностранными спортсменами?

— Наверное, это зависит от коммуникации тренеров.

— Это было бы полезно для наших спортсменов?

— Конечно, но надо учитывать такой момент, что каждый тренер расписывает тренировочный план, какую нагрузку выполнить в определенный день и это составляется заранее. Я помню, мы жили на сборе в Обертиллиахе, а неподалеку, в Тоблахе, жил Бьорндален. Он сам предложил провести совместную тренировку, и мы тогда четыре часа отбегали по горам. И мини-эстафеты у нас раньше были, по-моему, с норвежцами на летнем сборе в Бельмекене. Тренеры договаривались между собой, например, о совместной стрелковой тренировке. А еще есть летние спортивные мероприятия, такие как фестиваль «Блинк» и «Гонка в городе» (Пюттлинген, Германия). Понятно, что там не всех приглашают, но я всегда ездил. Чем чаще такие пересечения происходят с иностранными спортсменами, тем чаще ты можешь провести промежуточный срез, это хорошее дополнение к внутреннему контролю в команде и отличная возможность почувствовать энергетику соревнований и соперничества с лучшими. Психологически это важно, иначе получается, что в марте разъехались и увиделись только в декабре, а в подготовительном периоде ты нигде не бегал и не соревновался.