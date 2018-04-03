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SOAZ пропустит плей-офф EU LCS из-за травмы. Его заменит бывший топер ROX
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SOAZ пропустит плей-офф EU LCS из-за травмы. Его заменит бывший топер ROX 

CyberSport.ru 59 минут назад
Пол sOAZ Бойер не выступит за Fnatic в плей-офф 2018 EU LCS Spring Split из-за травмы руки. Его место займёт запасной топер Гэбриэль Bwipo Рау, который играл за ROX летом 2017 года.
Бойер рассказал, что всё равно поедет в Копенгаген на последний матч плей-офф. Он точно не поучаствует в нём, но поможет Fnatic подготовиться к нему. Успеет ли он восстановиться к майскому 2018 Mid-Season Invitational, неизвестно.
Bwipo покинул ROX после LCL Summer 2017, по итогам которого команда осталась в Континентальной лиге. Он стал шестым игроком Fnatic перед весенним сплитом EU LCS. Bwipo выступил в двух матчах регулярного сезона, хотя команда не планировала использовать его в официальных встречах.
Состав Fnatic на плей-офф:
Fnatic
Гэбриэль «Bwipo» Рау (топ)
Мэдс «Broxah» Брок-Педерсен (лес)
Расмус «Caps» Винтер (мид)
Мартин «Rekkles» Ларссон (керри)
Здравес «Hylissang» Галабов (саппорт)
Пол «sOAZ» Бойер (топ; травмирован)
Fnatic заняла первое место в регулярном сезоне EU LCS и получила посев в полуфинал. Там команда сразится с Team Vitality. Матч начнётся 31 марта в 19:00. Коллективы поедут в Копенгаген вне зависимости от результата: там пройдёт как финал, так и матч за третье место.
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