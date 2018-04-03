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Георгий Ярцев: «Надоел квасной патриотизм!»
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Георгий Ярцев: «Надоел квасной патриотизм!» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев позитивно отозвался об инициативах депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева, который 3 апреля выступил с предложениями по изменению отечественного футбола. По его мнению, команды, выступающие на международной арене, должны иметь преференции, поскольку представляют страну на международной арене.
-Так много сказано слов, а воз и ныне там. В 2014 году я один из первых прочитал программу Газзаева. Не все однозначно, но три четверти должны быть претворены в жизнь! И мы бы успели, если бы доказали делами, а не бла-бла. Я как генеральный директор «Тамбова», могу сказать: единицы пробьются в премьер-лигу. А потому что календарь такой! Люди встали не с той ноги, когда его составляли! От Калининграда до Владивостока у нас страна! Матч дома и на выезде, дома и на выезде! Как составляется календарь? Мы думаем о том, на каком поезде и автобусе отправить мальчика, а не как не ему тренироваться. Почему не разбить календарь по кластерам? Почему не делаем матчи в соседних городах? И это касается не только ФНЛ. Посмотрите, в каких условиях игрался ключевой матч чемпионата "Спартак" — «Локомотив»! А ЦСКА, который защищает честь России в Европе, едет в Хабаровск в минус 15! Клубы, выступающие в Европе, должны иметь преференции! Нечестно? Честно! Эти клубы честь России защищают! А потом мы удивляемся и начинается этот квасной патриотизм. Надоел он! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Газзаев предложил сократить число профессиональных клубов // Газзаев выступил за расширение премьер-лиги до 18 или 20 клубов
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