Мир отмечает день рождения штрих-кода

Штрих-код отмечает день рождения. Именно 3 апреля 45 лет назад впервые в мире была представлена технология распознавания товаров, передает телеканал «МИР 24».

Но сама идея об автоматическом считывании данных появилась значительно раньше. Ее претворил в жизнь в конце 40-х годов американец Норман Вудланд. Для создания первого в мире штрих-кода он использовал азбуку Морзе.

Но сразу это изобретение широкого распространения не получило. Мировой рынок оно завоевало лишь спустя 30 лет. Первым продуктом со штрих-кодом, который прошел через кассу, стала жевательная резинка. Одна из упаковок этой жвачки хранится в Смитсоновском музее американской истории в Вашингтоне.

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