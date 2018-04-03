Ещё
Мир отмечает день рождения штрих-кода
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мир отмечает день рождения штрих-кода 

Мир24 58 минут назад
Штрих-код отмечает день рождения. Именно 3 апреля 45 лет назад впервые в мире была представлена технология распознавания товаров, передает телеканал «МИР 24».
Но сама идея об автоматическом считывании данных появилась значительно раньше. Ее претворил в жизнь в конце 40-х годов американец Норман Вудланд. Для создания первого в мире штрих-кода он использовал азбуку Морзе.
Но сразу это изобретение широкого распространения не получило. Мировой рынок оно завоевало лишь спустя 30 лет. Первым продуктом со штрих-кодом, который прошел через кассу, стала жевательная резинка. Одна из упаковок этой жвачки хранится в Смитсоновском музее американской истории в Вашингтоне.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» стал Олег Фоменко Американского актера Уилла Смита унизил на свидании робот София В Сети набирает популярность исполнение «Катюши» певицей из Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение