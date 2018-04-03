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Ленобласть примет первенство СЗФО по синхронному плаванию
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Ленобласть примет первенство СЗФО по синхронному плаванию 

Ivyborg.ru 55 минут назад
4 апреля в 17:00 в городе Пикалево откроется первенство Северо-Западного федерального округа России по синхронному плаванию среди юных спортсменок 2000 — 2003 и 2003 — 2005 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Соревнования будут проходить с 4 по 6 апреля в спортивном комплексе имени Хорена Бадальянса (Пикалево, улица Спортивная, 3).
В лично-командных зачетах примут участие спортсменки из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Калининграда.
Расписание соревнований:
4 апреля
14.30 — 16.00 — произвольные дуэты для участниц 13-15 лет и церемония награждения;
17.00 — парад открытия соревнований;
17.15 — комбинированные группы и церемония награждения.
5 апреля
09.45 — 11.00 — технические соло и дуэты для участниц 15-18 лет;
12.00 — обязательная программа для участниц 15-18 лет, фигуры ФИНА;
15.15 — технические группы для участниц 15-18 лет;
17.00 — произвольные соло для участниц 13-15 лет и церемония награждения.
6 апреля
11.00 — произвольные группы для участниц 15-18 и 13-15 лет и церемония награждения;
13.00 — произвольные дуэты и соло для участниц 15-18 лет и церемония награждения.
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