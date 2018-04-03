Владимирские гимнасты — лучшие в ЦФО

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирские гимнастки стали победителями и призерами первенства Центрального федерального округа, которое прошло в Туле. В соревнованиях участвовали дети от 9 до 15 лет из 15 регионов ЦФО.

В командном зачете младшая группа сборной Владимирской области (9-12 лет) завоевала золотые медали. В старшей группе (13-15 лет) наша команда заняла третье место.

Неплохо наши девочки выступили и в отдельных видах многоборья. Так, на бревне лучшими в своих возрастных группах стали Анастасия Ширшова, выполнившая норматив Кандидата в мастера спорта (КМС), а также Александра Максимова . В опорном прыжке и на брусьях Александра Максимова завоевала еще две серебряных медали.

В вольных упражнениях вторые места заняли Мария Калашникова , Ксения Блохина и Татьяна Руст, также выполнившая норматив КМС. Бронзовая медаль досталась Анастасии Ширшовой.

В то же время во Владимире в зале СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Н. Г. Толкачева проходило первенство ЦФО среди юниоров.

Сборная Владимирской области младшего возраста стала победителем в многоборье, у старшего возраста — бронза.

Кроме того, Виталий Суходольский и Всеволод Коротков стали чемпионами ЦФО в многоборье, Максим Евстафьев и Максим Владимиров — серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Целую россыпь медалей владимирские гимнасты завоевали в отдельных видах многоборья. В вольных упражнениях «золото» завоевали Виталий Суходольский и Егор Малолетнев, выполнивший норматив Мастера спорта. Серебряные медали достались Максиму Подсевалову, Всеволоду Короткову, Максиму Владимирову и Даниилу Черашеву — последние двое выполнили нормативы КМС и мастера спорта соответственно.

В упражнениях на коне лучшим стал Всеволод Коротков. Бронзовые медали завоевали Виталий Суходольский, Максим Владимиров (норматив КМС) и Даниил Черашев (норматив МС). На кольцах Виталий Суходольский занял второе место.

В опорном прыжке золотые медали достались Виталию Суходольскому и Даниилу Черашеву (норматив МС). На втором месте в этом виде упражнений — Тимур Камолитдинов и Сергей Камолитдинов (норматив КМС). Третье место — у Максима Евстафьева.

В упражнениях на брусьях лучшим стал Виталий Суходольский. Второе место — у Максима Владимирова (норматив КМС).

На перекладине первое место завоевал Всеволод Коротков, второе — Максим Владимиров (норматив КМС), третье — Максим Евстафьев.

В межрегиональных соревнованиях участвовали в общей сложности более 100 спортсменов из 15 субъектов ЦФО.