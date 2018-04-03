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Спортсмен-экстремал сломал позвоночник на льду Северной Двины
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Спортсмен-экстремал сломал позвоночник на льду Северной Двины 

АиФ Архангельск 49 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
2 апреля архангельский сноукайтер сломал позвоночник, катаясь на Северной Двине.
Около 16:00 в центральную спасательную станцию на улице Логинова обратился мужчина — он сообщил, что на реке лежит и не моет встать местный спортсмен-экстремал.
Как сообщает сайт arh112, пострадавший катался по реке на лыжах с помощью буксира. После того, как его два раза подкинуло и ударило об лёд, он почувствовал боль в шее и спине и не смог двигаться, хоть и находился в сознании.
Спасатели подоспели к мужчине на аэросанях-амфибии и перевезли к берегу, где передалиего на руки «скорой помощи». В итоге, выяснилось, что у спортсмена переломом шейного отдела позвоночника.
Сноукайтинг — популярный вид зимнего спорта, в котором используются буксировочный кайт, лыжи или сноуборд. Зародился он ещё в 70-х годах, в Альпах.
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