Спортсмен-экстремал сломал позвоночник на льду Северной Двины

2 апреля архангельский сноукайтер сломал позвоночник, катаясь на Северной Двине.

Около 16:00 в центральную спасательную станцию на улице Логинова обратился мужчина — он сообщил, что на реке лежит и не моет встать местный спортсмен-экстремал.

Как сообщает сайт arh112, пострадавший катался по реке на лыжах с помощью буксира. После того, как его два раза подкинуло и ударило об лёд, он почувствовал боль в шее и спине и не смог двигаться, хоть и находился в сознании.

Спасатели подоспели к мужчине на аэросанях-амфибии и перевезли к берегу, где передалиего на руки «скорой помощи». В итоге, выяснилось, что у спортсмена переломом шейного отдела позвоночника.

Сноукайтинг — популярный вид зимнего спорта, в котором используются буксировочный кайт, лыжи или сноуборд. Зародился он ещё в 70-х годах, в Альпах.