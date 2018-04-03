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Домодедово по итогам 2017 года привлекло более 40 млрд рублей инвестиций
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Домодедово по итогам 2017 года привлекло более 40 млрд рублей инвестиций 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В 2017 году подмосковный городской округ Домодедово привлек 42 млрд руб. инвестиций, в нем было создано более 2 тыс. новых рабочих мест, а доходы бюджета округа выросли на 32%, рассказал глава городского округа Александр Двойных в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает пресс-служба губернатора.
«Компания «Мираторг» собирается вкладывать порядка 8 млрд руб. Это будет мощный торгово-распределительный комплекс и цех по переработке продуктов питания, которые компания производит — птица, красное мясо, овощи. Я думаю, это будет знаковый проект на территории г.о. Домодедово», — сказал Воробьев.
В свою очередь глава муниципалитета отметил, что в 2018 году начнет работать новый распределительный центр «Ашан», что позволит создать 1 тыс. новых рабочих мест. Также Двойных рассказал о строительстве дорожной развязки, которая соединит северную часть Домодедова и микрорайон «Авиационный».
«Это очень сложный проект, многомиллиардный, но со стратегической точки зрения развития муниципалитета — это важно. Первую часть этой дороги мы закончим до декабря. Важно, реализуя такие проекты, искать возможности, заинтересованные компании, которые владеют земельными участками, для того, чтобы соинвестировать в этот проект», — сказал Двойных, отвечая на вопросы журналистов по окончании встречи.
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