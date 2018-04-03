«С экономической точки зрения год был очень успешным»: глава Домодедова отчитался перед Воробьевым

С экономической точки зрения год был очень успешным. Рекордный рост бюджета. Мы перешагнули в доходной части за 7 миллиардов. Прибавили 22%, это не только субсидии из бюджета, мы 600 миллионов доходов увеличили

— Александр Двойных.

Он отметил, что расходы увеличились на 32%. «Мы до 7 миллиардов смогли отправить на социальные проекты, при этом сохранили нулевую кредиторскую задолженность», — добавил Двойных.

Очень помог и чемпионат мира и тот импульс, которые дало правительство, включив нас во все программы. Более 40 миллиардов инвестиций привлечено

— Александр Двойных.

По его словам, этом году на территории Домодедова начнет работать новый распределит центр «Ашана» . Было подписано соглашение, будет создана 1 тысяча рабочих мест.

Мы подготовили в городе хорошие площадки и сформировали их как индустриальные парки

— Александр Двойных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил проект компании «Мираторг» , которая планирует вложить порядка 8 миллиардов рублей.

Это будет мощный распределительный комплекс и большой цех по переработке продуктов питания, которые они сами производят. Это птица, и красное мясо, и овощи. Это будет знаковый проект

— Андрей Воробьев.

Двойных отметил, что проект очень важный. На данный момент завершены земляные работы, выданы все документы и идет отливка колонн.

Глава Домодедова отметил сложности с социальной инфраструктурой в городском округе.

Смогли решить в здравоохранении — ремонт поликлиники не делали с 1978 года, сейчас стоим в плане, определены подрядчики, начинаем ремонтировать. Большое количество жилья, которое было заложено в годы работы программы «Доступное жилье», где отсутствовали обязательства застройщика по социнфраструктуре — есть сложности. Это Южное Домодедово. Не движется вопрос до достройке школы и детского сада, мы общаемся с компанией, которая взяла обязательства достроить эти объекты

— Александр Двойных.

Он также заявил, что завершаются работы по строительству большой развязки, которая соединяет северную часть города и микрорайон Авиационный. «Это важная дорога, потому что с другой стороны города эти районы связаны через железнодорожный переезд. По переезду нас включили в программу по привлечению инвесторов», — добавил Двойных.

2,7 миллиарда рублей было выделено из земельного фонда на строительство трассы, которая соединяет М4, А105 и подготовили предложение продлить ее до М2 «Подольск»

— Александр Двойных.