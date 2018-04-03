Игнатьев сказал, что Газзаев «бьется головой об стену». Газзаев предложил бить головой об стену других

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев , выступая на мероприятии в Госдуме , посвященном финансированию профессиональных клубов, прокомментировал инициативы Валерия Газзаева . По мнению специалиста, идеи экс-тренера ЦСКА сравнимы с «битьем головой об стену». — Поддержу Валерия Георгиевича Газзаева. Он, к сожалению, бьется головой об стену. Нет выплеска всей его свободной энергии… — начал выступление Борис Игнатьев. — Я не бьюсь. Упаси Боже. Других надо бить головой о стену, — парировал Газзаев. ( Дмитрий СИМОНОВ Газзаев предложил сократить число профессиональных клубов // Газзаев выступил за расширение премьер-лиги до 18 или 20 клубов