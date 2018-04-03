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Игнатьев сказал, что Газзаев «бьется головой об стену». Газзаев предложил бить головой об стену других
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Игнатьев сказал, что Газзаев «бьется головой об стену». Газзаев предложил бить головой об стену других 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев, выступая на мероприятии в Госдуме, посвященном финансированию профессиональных клубов, прокомментировал инициативы Валерия Газзаева. По мнению специалиста, идеи экс-тренера ЦСКА сравнимы с «битьем головой об стену».
— Поддержу Валерия Георгиевича Газзаева. Он, к сожалению, бьется головой об стену. Нет выплеска всей его свободной энергии… — начал выступление Борис Игнатьев.
— Я не бьюсь. Упаси Боже. Других надо бить головой о стену, — парировал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)
Газзаев предложил сократить число профессиональных клубов // Газзаев выступил за расширение премьер-лиги до 18 или 20 клубов
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