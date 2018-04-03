Ещё
Бывший хавбек «Спартака» может перейти в «Боавишту»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший хавбек «Спартака» может перейти в «Боавишту» 

Советский спорт 48 минут назад
Как сообщает Ghanasoccernet.com, переход футболиста — решенный вопрос.
Последним клубом 31-летнего Овусу-Обейе был голландский НЕК.
В составе "Спартака" голландец выступал с с 2006 по 2009 года, сыграл 13 матчей и забил два гола.
Советский спорт: последние новости
Евгений Гинер: Футбольные клубы должны стать частными Давид де Хеа подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» на пять лет «Тоттенхэм» предложит Почеттино повышение зарплаты на 4,2 млн долларов в год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение