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Бывший хавбек «Спартака» может перейти в «Боавишту»
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Бывший хавбек «Спартака» может перейти в «Боавишту»
Советский спорт
48 минут назад
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Как сообщает Ghanasoccernet.com, переход футболиста — решенный вопрос.
Последним клубом 31-летнего Овусу-Обейе был голландский НЕК.
В составе
"Спартака"
голландец выступал с с 2006 по 2009 года, сыграл 13 матчей и забил два гола.
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