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Ленинградское отделение «Коммунистов России» извинилось перед Грудининым за действия Сурайкина
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Ленинградское отделение «Коммунистов России» извинилось перед Грудининым за действия Сурайкина 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Свободная пресса
Ленинградское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» извинилось перед кандидатом в президенты от КПРФ и НПСР Павлом Грудининым за действия Максима Сурайкина. Как говорится в заявлении «Коммунистов России», лидер этой партии «попал под воздействие буржуазных политтехнологов в деле выливания грязи на кандидата от КПРФ».
«Высказываем неодобрение действиям кандидата М. А. Сурайкина, деятельность которого была направлена на борьбу с другим коммунистическим кандидатом П. Н. Грудининым, в том числе с организованной провокацией на Центральных телеканалах с использованием подставного доверенного лица, так называемой г-ки Филькиной, что вылилось в общероссийский скандал», — говорится в обращении.
Также ленинградское отделение пришло к выводу, что Сурайкин «превратил выборы в фарс с восхвалением только себя, в ущерб интересам других региональных отделений своей партии. В итоге Максим Сурайкин набрал в 2,5 раза меньше голосов, чем партия на выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году, а в СПб и Ленобласти его кандидатура на последнем месте, чего и следовало ожидать».
Как сообщалось, упомянутый инцидент произошел в ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» 15 марта. В студии появилась Лидия Филькина, которую кандидат в президенты России от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей «Совхоза им. Ленина». Во время выступления Филькиной между Сурайкиным и Максимом Шевченко возник конфликт, в ходе которого кандидат от «Коммунистов России» направился в сторону журналиста с кулаками, но был остановлен ведущим Владимиром Соловьевым и охраной. Дебаты продолжились без его участия.
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