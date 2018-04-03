11 очаровательных пар из Челябинска, которые «зажгут» в рамках ЧМ по танцевальному спорту

Челябинск вышел на финишную прямую в подготовке к грандиозному событию — Чемпионату мира по танцевальному спорту (он состоится 6-8 апреля в ДС «Юность»). На состязаниях лучших из лучших от нашего города выступит всего одна пара — тренер танцевальной школы «Вероника» Андрей Ларин со своей московской партнершей. Впрочем, другие талантливые танцоры из Челябинска и области не останутся в стороне и покажут себя на кубке губернатора по танцам, он тоже пройдет в рамках Чемпионата.

Вот к ним-то мы и пришли на тренировку. Познакомиться и познакомить вас, чтобы вы выбрали за кого болеть. Изо дня в день эти ребята оттачивают движения до идеала: после нескольких часов пот льет в три ручья. В таком состоянии «Хорошие новости» и подловили их на паркете: сфотографировали, а заодно попросили сказать их коронную фразу.

Владлен Кирилюк и Диана Каштиева вместе танцуют чуть больше двух лет. Пожалуй, самая страстная пара, которая отжигала на репетиции. А на Кубке обещают: «Мы выступим так, чтобы запомнилось на всю жизнь»

Владислава Шабунина и Ярослав Чаплыгин. Вместе танцуют уже четыре года: «Если делать, то делать красиво», — говорят в один голос партнеры.

4 года танцуют и Никита Киреев с Владиславой Севастьяновой. Их кредо: «Танцуй на паркете так, как танцуешь в душЕ».

Владислава Плоскина и Василий Колганов вместе тренируются всего полгода. Перед ответственным выступлением говорят: «Мы выступим так, чтобы зрители получили удовольствие».

Ксения Белоусова и Александр Хайретдинов стали танцевальными партнерами 2 года назад. Пара экспрессивно заявляет: «Мы занимаемся на паркете каждый день, и из него мощь прет прямо в нас!»

Брат Александра — Игорь Хайретдинов танцует с Анитой Багаутдиновой 4 года. Спокойно, но уверенно ребята говорят: «Мы победим. потому что танцуем в родном городе, на родной площадке».

Егор Сиваев и Дарья Чернявская партнертствуют полгода. Ребята задорно заявляют: «Мы станцуем так, что бабули будут в восторге!».

Дмитрий Верахин и Таисия Карпова танцуют бок о бок всего месяц. Впрочем и этого времени хватило, чтобы сработаться: «Месяц работы в паре нам не помешает выиграть турнир», — уверяют танцоры.

Протанцевав вместе 7 месяцев, Елизавета Ищенко и Никита Ижик еще раз убедились, что «танец — это жизнь».

После репетиции Никита Санников и Софья Лобанова шутят: «Никогда не говори: „Андрей Андреевич, (так зовут тренера. прим. ред) я все запомнил“, — в конце тренировки». А вместе они танцуют полгода.

За пять лет Анастасия Газинова и Севастьян Росин поняли, что в паре нужно работать за двоих и всегда идти навстречу. «Наша пара — это сила, труд, терпение и команда!» — пришли к выводу танцоры.