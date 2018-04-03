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Атлеты из Латвии отказались ехать в Челябинск на чемпионат мира по танцам
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Атлеты из Латвии отказались ехать в Челябинск на чемпионат мира по танцам 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Спортсмены из Латвии в последний момент отказались приезжать в Челябинск на чемпионат мира по танцевальному спорту, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Соревнования по танцевальному спорту, которые объединят Кубок губернатора области, Кубок мира (европейская программа) и Чемпионат мира по секвею в латиноамериканской программе, пройдут в столице Южного Урала с 6 по 8 апреля. По словам члена оргкомитета Вероники Болтвиной-Бутузовой, претенденты на первое место — танцоры из Латвии — накануне отменили свой приезд. Причиной стало плохое самочувствие Тины Базыкиной. Тем не менее, в состязании примут участие пары из 27 стран, в том числе США, Австралии, Китая, Европы и стран СНГ. Всего в Челябинск прибудет свыше 3 тысяч спортсменов.
Организаторы отметили, что новая площадка даже лучше прежней. Для спортсменов будут работать залы для разминки и мастер-классов, раздевалки, фуд-корт и специальные магазины. Кроме того, специально для соревнований был куплен новый паркет. Ранее чемпионат по танцам перенесли с арены «Трактор» во дворец спорта «Юность» из-за матчей плей-офф КХЛ, однако менять билеты зрителям не понадобится.
Символом соревнований стала яркая птица. Красочным и интересным обещает быть и открытие чемпионата.
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