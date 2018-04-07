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ОМОН обеспечивает безопасность на чемпионате мира по танцам в Челябинске
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ОМОН обеспечивает безопасность на чемпионате мира по танцам в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Штаб безопасности, куда вошли представители всех силовых ведомств, специально создали на время проведения чемпионата мира по танцам в Челябинске, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
По данным организаторов, на всемирные состязания приедут пары из 27 стран, в том числе из США, Австралии, Китая, большинства европейских государств и стран СНГ.
«Дворец спорта «Юность», в котором будут проходить состязания, проверяют на антитеррористическую защищенность. ОМОН исследуют все отели и гостиницы, в которых забронированы места для более 4 тысяч участников соревнований. Кроме того, наружные наряды групп задержания будут дежурить возле мест массового скопления», — рассказывают в ведомстве.
Напомним, сегодня, 7 апреля, в 19:30 состоится церемония открытия чемпионата. В открытии примут участие директор профессионального дивизиона всемирной федерации танцевального спорта Верена Шулек и другие почетные гости.
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