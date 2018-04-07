ОМОН обеспечивает безопасность на чемпионате мира по танцам в Челябинске

Штаб безопасности, куда вошли представители всех силовых ведомств, специально создали на время проведения чемпионата мира по танцам в Челябинске, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

По данным организаторов, на всемирные состязания приедут пары из 27 стран, в том числе из США, Австралии, Китая, большинства европейских государств и стран СНГ.

«Дворец спорта «Юность», в котором будут проходить состязания, проверяют на антитеррористическую защищенность. ОМОН исследуют все отели и гостиницы, в которых забронированы места для более 4 тысяч участников соревнований. Кроме того, наружные наряды групп задержания будут дежурить возле мест массового скопления», — рассказывают в ведомстве.

Напомним, сегодня, 7 апреля, в 19:30 состоится церемония открытия чемпионата. В открытии примут участие директор профессионального дивизиона всемирной федерации танцевального спорта Верена Шулек и другие почетные гости.