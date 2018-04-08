Золото Кубка мира по танцам в Челябинске досталось литовской паре

Пара из Литвы победила в танцевальном Кубке мира в европейской программе, который состоялся в Челябинске 7 апреля, сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.

За золото турнира боролись танцоры из 12 стран, и высшую награду судьи отдали Донатасу Везелису и Лине Чаткевичуте. Серебро и бронза достались представителям Германии и Дании. Четвёртое место заняли польские танцоры Андржей Садецки и Карина Наврот, а пятое и шестое места достались российским парам — Андрею Мотылю и Екатерине Ким и Игорю Потовину и Янине Якубовой.

Победителей наградили кубками и медалями, над созданием которых работали мастера из Златоуста.

Напомним, соревнования в Челябинске продолжаются: вечером 8 апреля в ДС «Юность» состоится турнир среди танцоров в латиноамериканской программе.