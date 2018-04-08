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Золото Кубка мира по танцам в Челябинске досталось литовской паре
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Золото Кубка мира по танцам в Челябинске досталось литовской паре 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пара из Литвы победила в танцевальном Кубке мира в европейской программе, который состоялся в Челябинске 7 апреля, сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.
За золото турнира боролись танцоры из 12 стран, и высшую награду судьи отдали Донатасу Везелису и Лине Чаткевичуте. Серебро и бронза достались представителям Германии и Дании. Четвёртое место заняли польские танцоры Андржей Садецки и Карина Наврот, а пятое и шестое места достались российским парам — Андрею Мотылю и Екатерине Ким и Игорю Потовину и Янине Якубовой.
Победителей наградили кубками и медалями, над созданием которых работали мастера из Златоуста.
Напомним, соревнования в Челябинске продолжаются: вечером 8 апреля в ДС «Юность» состоится турнир среди танцоров в латиноамериканской программе.
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