Маскотом хоккейного клуба «Ижсталь» станет Ежик или Сталевар

Ижевск. Удмуртия. Маскотом хоккейного клуба «Ижсталь» станет Ежик или Сталевар. Финальный этап голосования начался в официальной группе команды «Вконтакте».

На данный момент в голосовании лидирует Ежик с преимуществом практически в 100 голосов. Напомним, что о появлении маскота было объявлено на мероприятии, посвященном подведению итогов года.

Маскот — это узнаваемый персонаж, антропоморфный и не очень, олицетворяющий собой некий коллектив: школу, спортивную команду, сообщество, воинское подразделение, мероприятие или бренд.