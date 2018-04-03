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Маскотом хоккейного клуба «Ижсталь» станет Ежик или Сталевар
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Маскотом хоккейного клуба «Ижсталь» станет Ежик или Сталевар 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Маскотом хоккейного клуба «Ижсталь» станет Ежик или Сталевар. Финальный этап голосования начался в официальной группе команды «Вконтакте».
На данный момент в голосовании лидирует Ежик с преимуществом практически в 100 голосов. Напомним, что о появлении маскота было объявлено на мероприятии, посвященном подведению итогов года.
Маскот — это узнаваемый персонаж, антропоморфный и не очень, олицетворяющий собой некий коллектив: школу, спортивную команду, сообщество, воинское подразделение, мероприятие или бренд.
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