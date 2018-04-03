Леонид Слуцкий: «За полгода в „Халле“ стал на три головы сильнее»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сказал, что на данном этапе карьеры ему более интересна возможность работать в Европы. Специалист, с августа по декабрь 2017 года возглавлявший «Халл Сити», отметил, что не ставит под сомнение уровень чемпионата России.

​— Какие клубы РФПЛ могли бы быть интересны?

Эксклюзив «СЭ». Первое интервью Слуцкого после назначения в «Витесс»

— Я никогда не рассуждаю косвенно. Для меня множество клубов может быть интересной мотивацией, но я для себя выбрал какой-то определенный путь. Я считаю, что новая составляющая в моей жизни не закончена. Она не получила какую-то завершенность. Поэтому для меня изначально приоритетом был вариант за рубежом. Мне хочется продолжить свою деятельность там. Я не рассуждаю так — лучше голландская лига, или российская. Я не ставлю под сомнение уровень наших клубов, или уровень российской премьер-лиги. Естественно, ЦСКА как клуб и по своей спортивной составляющей намного сильнее, чем «Халл» и «Витесс». Я руководствуюсь другими понятиями. Наверное, не всем это можно понять.

Чемпионшип для меня был суперлигой, где я получил новый опыт, новые эмоции. За полгода в «Халле» я стал на три головы сильнее, чем до. Там было безумно интересно в спортивном плане. Думаю, тоже самое произойдет и в Голландии. Я же не буду, работая в «Витессе», сравнивать его с каким-то российским клубом или с уровнем чемпионата России. Он играет в чемпионате Голландии и там будут соперники из этого чемпионата. Ты, соответственно, будешь поглощен этим процессом. Невозможно, работая в одном клубе, мысленно сравнивать с тем, что было у тебя.

Задачи в «Витессе» комплексные — постараться, чтобы клуб стабильно попадал в еврокубковые соревнования и развитие молодых игроков — там в стартовом составе играют три футболиста 1999 года рождения. Задачи комплексные, сложные — никогда и не было иначе. Это безумно интересно.

Я не думаю о силе лиг. Я никого не сравниваю, никому не пытаюсь навязать: «Голландская лига сильнее российской». Есть таблица коэффициентов УЕФА — все объективно и никаких вопросов здесь нет (Россия занимает 6-е место, Голландия — 14-е. — Прим. «СЭ»). Мне это интересно. Мне кажется, что это будет развивать меня, что я смогу поделиться каким-то опытом с игроками, с которыми буду работать.

Я мыслю иными категориями. Для меня карьера — это не прямая вверх. У меня несколько иные критерии. Я рад, что у меня есть право выбора.