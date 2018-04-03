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Ярцев: люди встали не с той ноги, когда составляли календарь
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Ярцев: люди встали не с той ноги, когда составляли календарь 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший главный тренер сборной России, ныне генеральный директор «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал о нынешних проблемах организации Премьер-Лиги.
«Много слов сказано, а воз и ныне там. В 2014 году я один из первых прочитал программу Газзаева, и три четверти её должны быть претворены в жизнь! И мы бы успели, если бы доказали делами, а не бла-бла. Как генеральный директор «Тамбова» могу сказать: единицы пробьются в Премьер-Лигу. Виной тому — календарь. Люди встали не с той ноги, когда его составляли! От Калининграда до Владивостока у нас страна! Матч дома и на выезде, дома и на выезде! Мы думаем о том, на каком поезде и автобусе отправить мальчика, а не как ему тренироваться. Почему не разбить календарь по кластерам? Почему не делаем матчей в соседних городах? И это касается не только ФНЛ. Посмотрите, в каких условиях игрался ключевой матч чемпионата „Спартак“ — «Локомотив»! А ЦСКА, который защищает честь России в Европе, едет в Хабаровск в минус 15! Клубы, выступающие в Европе, должны иметь преференции! Нечестно? Честно! Эти клубы честь России защищают! А потом мы удивляемся, начинается этот квасной патриотизм. Надоел он!» — передаёт слова Ярцева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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