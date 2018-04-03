В Лиге Легенд стартовал новый сезон Клубов

Российский отдел Riot Games сообщает, что в «Лиге Легенд» стартовал апрельский сезон «Клубов». Ивент состоит из трех этапов, каждый из которых длится неделю: во время них игроки записываются в клубы и должны побеждать в матчах, чтобы получать сундуки, содержащие предметы, и ключи. Чтобы забрать побольше виртуальных ништяков, нужно занимать высшие места в еженедельных и итоговых рейтингах.

Все доступные клубы можно найти по ссылке. Вступив в команду, пользователь должен зарабатывать баллы (как себе, так и коллективу), побеждая в обычных и рейтинговых матчах. PvP режимы на картах «Ущелье призывателей» и «Проклятый лес» приносят больше баллов, чем в ARAM. «Чтобы заработать первый набор, участник должен набрать 200 очков, его клуб — 1000 очков» в каждом из трех этапов. Достигнув минимальной планки, Клубы выходят на новый, рейтинговый, уровень ивента.

В ходе еженедельного этапа Клубы помещают в группы, по 25 участников в каждой. Попав в Топ-15, команда получает один дополнительный набор (сундук и ключ). Те, кто заберутся выше, на 2-5 место, заберут два комплекта. Золотые призеры получат три набора.

В конце сезона будет составлен окончательный рейтинг, где учитываются успехи команд за все три этапа. Игроки, завершившие хотя бы один этап, и состоящие в одном из 500 лучших клубов, получат дополнительный приз. Чем выше коллектив находится в списке, тем больше наборов унесет.

Награда за нахождение клуба в топе рейтинга сезона рассчитывается для клуба, за который вы играете в последнем этапе. Если вы не состоите ни в одном клубе в последнем этапе сезона — эту награду вы не получаете.