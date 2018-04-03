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В полиции рассказали, что нельзя делать челябинцам на ЧМ по танцам и хоккею
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В полиции рассказали, что нельзя делать челябинцам на ЧМ по танцам и хоккею 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинцев предупредили об ответственности за нарушение правил поведения во время спортивных состязаний, памятку опубликовала пресс-службе регионального ГУ МВД.
В апреле Южный Урал примет чемпионат мира по танцевальному спорту и международный хоккейный турнир U18. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2,5 тысяч спортсменов. В связи с этим горожанам напоминают о том, чего зрителям делать нельзя:
находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;предпринимать действия, угрожающие собственной безопасности и безопасности окружающих.бросать предметы в направлении других зрителей, спортсменов и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнованияобнажать интимные части тела во время нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнованийзаходить в зоны, доступ в которые ограничен организатором спортивного соревнования (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации) стоять во время соревнования на лестницах, мешать движению по проходам, в том числе аварийнымнаносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнованийпроходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;проносить в место проведения соревнований и использовать оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, огнеопасные и пиротехнические изделия и другие предметы, а также алкогольные напитки, прохладительные напитки в стеклянной таре.заниматься незаконной торговлей и распространять листовкипроводить публичные мероприятия, не предусмотренные регламентом проведения официального спортивного соревнования.
Тем, кто не соблюдает эти требования, могут отказать во входе на трибуны. Кроме того, для нарушителей предусмотрены штрафы в размере до 20 тысяч рублей.
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