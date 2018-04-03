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У норвежского биатлониста Бьорндалена были проблемы с сердцем
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У норвежского биатлониста Бьорндалена были проблемы с сердцем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время своей пресс-конференции, посвященной завершению карьеры, двадцатикратный чемпион мира норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил, что испытывал проблемы с сердцем летом 2017 года. В частности, у спортсмены дважды случались приступы мерцательной аритмии.
"Прошлым летом был эпизод, который меня немного приостановил. На первом сборе случился приступ мерцательной аритмии. Мы все взяли под контроль, но все же произошел и второй", — заявил норвежский биатлонист.
Оба приступа случились во сне, но каждый раз Бьорндалену успели оказать медицинскую помощь.
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