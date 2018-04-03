У норвежского биатлониста Бьорндалена были проблемы с сердцем

Во время своей пресс-конференции, посвященной завершению карьеры, двадцатикратный чемпион мира норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил, что испытывал проблемы с сердцем летом 2017 года. В частности, у спортсмены дважды случались приступы мерцательной аритмии.

"Прошлым летом был эпизод, который меня немного приостановил. На первом сборе случился приступ мерцательной аритмии. Мы все взяли под контроль, но все же произошел и второй", — заявил норвежский биатлонист.

Оба приступа случились во сне, но каждый раз Бьорндалену успели оказать медицинскую помощь.