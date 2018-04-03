«Волгоград Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Волгоградский стадион Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"Новая арена построена на месте старого стадиона и после завершения мирового первенства перейдет волгоградскому клубу «Ротор», — рассказал министр спорта Павел Колобков . — По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета".

До старта Чемпионата мира на стадионе пройдут тестовые матчи. 21 апреля «Ротор» примет владивостокский «Луч-Энергия», 2 мая — самарские «Крылья Советов». 9 мая на «Волгоград Арене» пройдет финал Кубка России.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячной «Волгоград Арена» пройдут четыре матча группового этапа: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).