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Quiksilver New Star Camp. МегаФон Speedtest Race. Битва райдеров
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Quiksilver New Star Camp. МегаФон Speedtest Race. Битва райдеров 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Это не просто гонки — это дань традициям и возможность 1 на 1 выяснить, кто же самый быстрый
Теперь твоя очередь. Покажи, на что ты способен. Просто обгони и стань первым. Ты подходишь к стартовым воротам, сноуборд упирается носом в калитку. Ты гасишь в себе предстартовый мандраж и сосредотачиваешься. Твой соперник слева бросает на тебя взгляд. Но ты уже мыслями в гонке. Сегодня только один уйдёт победителем. Крепко берёшься за поручни и ждёшь обратного отсчёта. Время замирает. Три, два, один… Поехали!
Настоящий вызов бросил «МегаФон» для всех сноубордистов на Quiksilver New Star Camp. Соревнования один на один — классика для любителей погонять. Честные гонки на выбывание.
2 апреля прошли соревнования Speedtest Race в дисциплине «бенкед слалом» (параллельный слалом). В чём суть контеста? Два райдера становятся в специальные стартовые ворота, чтобы начать одновременно. Перед ними две одинаковые трассы с установленными флагами, расположенные параллельно. После старта калитка опускается, и сноубордисты спускаются на скорость. После прохождения всех флагов участников ждут ещё два небольших трамплина перед финишем. Побеждает тот, кто придёт первым.
Это классическая дисциплина, появившаяся сразу, как был придуман сноуборд — во времена динозавров и пещерных людей. В то время райдеры просто гоняли на скорость сами придумывая себе трассу между деревьями и камнями. Quiksilver New Star Camp чтит традиции и возвращается к истокам сноуборда. Old School — good school.
Контест вызвал огромный интерес среди сноубордистов, так как бы открыт для всех желающих. В мужском зачёте приняли участие 64 человека. Борьба развернулась нешуточная. Это не просто гонки — это дань традициям и возможность выяснить, кто же самый быстрый.
Целых 16 девушек не побоялись выйти на трассу и определить сильнейшую. Причём дух соперничества у дам развит ничуть не меньше. Настоящие битвы происходили на склоне, где никто не хотел уступать. Резкие повороты, много снега, горечь обиды и радость победы — всё это Speedtest Race. Абсолютно все участники и многочисленные зрители остались довольны контестом и получили много ярких эмоций. Зрители срывали голоса, болея за своих фаворитов, а спортсмены показывали максимум своих возможностей.
Победителей встречали и чествовали на торжественной церемонии награждения. Среди девушек лучше всех оказалась Сквитович Криста — самая быстрая, техничная и конечно же грациозная дама на сноуборде. У мужчин победу праздновал Максим Суйков, который не оставил шансов своим соперникам. Увидите этих ребят на склоне — попробуйте догнать. Криста и Максим получили ценные подарки от «МегаФона» и звание самых быстрых райдеров Quiksilver New Star Camp.
Приятный бонус — соревнования шли в прямом эфире МегафонТВ, и теперь вы можете ещё раз посмотреть запись Speedtest Race.
Заново пережить эти яркие эмоции и насладиться гонками в лучших традициях сноуборда.
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