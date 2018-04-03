РФС создал горячую линию по вопросам антидопингового законодательства

Российскоий футбольный союз ( РФС ) объявил о создании горячей линии «Российский футбол — чистый футбол», сообщает ТАСС

Любой желающий сможет обратиться на горячую линию с вопросами об антидопинговом законодательстве.

Решение о создании горячей линии было принято с целью повысить уровень грамотности в сфере антидопингового законодательства, а также для информирования футболистов, тренеров и врачей по данной тематике.

Ранее сообщалось, что РФС предостерег футболистов от курения кальяна и употребления наркотических средств.