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РФС создал горячую линию по вопросам антидопингового законодательства
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РФС создал горячую линию по вопросам антидопингового законодательства 

Газета.Ru 27 минут назад
Российскоий футбольный союз (РФС) объявил о создании горячей линии «Российский футбол — чистый футбол», сообщает ТАСС.
Любой желающий сможет обратиться на горячую линию с вопросами об антидопинговом законодательстве.
Решение о создании горячей линии было принято с целью повысить уровень грамотности в сфере антидопингового законодательства, а также для информирования футболистов, тренеров и врачей по данной тематике.
Ранее сообщалось, что РФС предостерег футболистов от курения кальяна и употребления наркотических средств.
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