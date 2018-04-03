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Поездки в Дербент на поезде организуют для гостей и участников ЧЕ-2018 в Дагестане
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Поездки в Дербент на поезде организуют для гостей и участников ЧЕ-2018 в Дагестане 

ТАСС 2 часа назад
ДЕРБЕНТ, 3 апреля. /ТАСС/. Поездки в Дербент железнодорожным транспортом организуют для гостей и участников чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в 2018 году в Каспийске. Об этом журналистам сообщил врио главы региона Владимир Васильев по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Владимиром Пястоловым.
"Я как председатель оргкомитета по проведению чемпионата Европы попросил предусмотреть возможность поездки сюда [в Дербент] железнодорожным транспортом гостей и участников чемпионата", — отметил Васильев.
По его словам, в ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность обновления вагонного парка, реконструкции остановочных пунктов и увеличения объемов перевозок грузов.
"Мы договорились, что обновляем ту рабочую группу, которая была создана в прошлом году, в состав войдут новые руководители с нашей стороны. Наметили основные направления деятельности, создание более комфортных условий для жителей Дагестана в плане передвижения. Были поставлены вопросы перспектив решения некоторых ограничений, которые, исходя из безопасности, не дают развиваться нашей железной дороге так, как она могла бы и хотела бы", — сообщил врио главы Дагестана.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы. Васильев возглавляет оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата.
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