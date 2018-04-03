Поездки в Дербент на поезде организуют для гостей и участников ЧЕ-2018 в Дагестане

ДЕРБЕНТ, 3 апреля. / ТАСС /. Поездки в Дербент железнодорожным транспортом организуют для гостей и участников чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в 2018 году в Каспийске. Об этом журналистам сообщил врио главы региона Владимир Васильев по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Владимиром Пястоловым.

"Я как председатель оргкомитета по проведению чемпионата Европы попросил предусмотреть возможность поездки сюда [в Дербент] железнодорожным транспортом гостей и участников чемпионата", — отметил Васильев.

По его словам, в ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность обновления вагонного парка, реконструкции остановочных пунктов и увеличения объемов перевозок грузов.

"Мы договорились, что обновляем ту рабочую группу, которая была создана в прошлом году, в состав войдут новые руководители с нашей стороны. Наметили основные направления деятельности, создание более комфортных условий для жителей Дагестана в плане передвижения. Были поставлены вопросы перспектив решения некоторых ограничений, которые, исходя из безопасности, не дают развиваться нашей железной дороге так, как она могла бы и хотела бы", — сообщил врио главы Дагестана.