СМИ: Черышев не попал в заявку на матч с «Малагой» по техническому решению тренерского штаба

Полузащитник Денис Черышев в четвертый раз подряд не попал в заявку «Вильярреала» на игру чемпионата Испании — на этот раз российский игрок пропустил выездную встречу против «Малаги» (1 апреля, 0:1). По информации испанского издания Levante-EMV, хавбек остался вне заявки по техническому решению тренерского штаба. С такой же формулировкой он пропустил матчи против «Жироны» (3 марта, 0:2) и «Атлетико» (18 марта, 2:1). В гостевой игре против «Лас-Пальмаса» (11 марта, 2:0) Денис не принял участия из-за небольшого растяжения мышцы правого бедра. Последний раз Черышев выходил на поле в составе «Вильярреала» 28 февраля — в проигранном матче с «Эйбаром» (0:1). Всего за клуб в этом сезоне он провел 25 игр во всех турнирах, забив три мяча и отдав три голевые передачи. ( Егор БЫЧКОВ