«Главное — не расслабиться и не перестараться»: курганские танцоры отправятся на чемпионат Европы

Курганские спортсмены выступят на танцевальном чемпионате Европы. Соревнования пройдут в Праге 10–12 мая. Свои путевки на престижное первенство танцевальные коллективы получили после успешного выступления на чемпионате России по фитнес-аэробике. Сразу две курганские команды стали победителями общероссийского состязания.

Курган на общероссийском состязании представили 8 команд. Из них 5 набрали необходимое количество баллов и вышли в финал. Лучшими же в итоге стали Twiks Duo в категории «Хип-хоп дуэты» из центра уличного танца BRONX и «Флейм-стайл» из объединения «Стиль жизни» в категории «Аэробика (юниоры)».

Дуэт Twiks Duo состоит из двух участниц — Дарьи Фоминой и Марины Шлепановой. Несмотря на свой юный возраст (10–11 лет), девочки уже заработали награды высшей пробы на крупнейших соревнованиях. Они — двукратные чемпионки России, обладатели Кубка России 2017 года и чемпионки Европы 2017 года, то есть на предстоящие соревнования спортсменки поедут в качестве действующих чемпионов и фаворитов.

Курганские спортсмены поедут на танцевальный чемпионат Европы в Прагу

— Даша и Марина будут выступать под микс из хип-хоп композиций. Покорить публику и жюри мы планируем отточенностью танцевальных элементов и эмоциональной подачей, которые позволят набрать наибольшее количество баллов, — рассказала руководитель центра уличного танца BRONX Анастасия Наумова.

Конечно, перед предстоящими соревнованиями девочки испытывают волнение, но и они, и их руководители понимают, что залог успеха кроется в правильно выстроенной подготовке.

— Одинаково важно как не расслабиться перед стартом, так и не перегнуть палку при тренировках. Конечно, в любом деле нет предела совершенству, но лучше следовать заданному плану, не давая тем самым преимущества соперникам. У девочек проходят регулярные тренировки: три раза в неделю — физподготовка, еще три — хореография, — рассказали в танцевальном центре.

Настрой команды перед выступлением

Марина и Даша будут не единственными воспитанницами BRONX на состязании Старого Света. От курганского центра на первенство Европы отправятся еще две команды. По правилам Министерства спорта РФ возможность поучаствовать в чемпионате Европы получают пять лучших российских команд.

— Среди наших коллективов это Dizzy crew, состоящая из девяти человек. На чемпионате России девочки стали четвертыми в своей категории. Также путевку в Европу получила команда «Дистрикт 45», в которую входят 25 танцоров от 12 до 17 лет. Этот коллектив на российском первенстве занял пятое место в категории «12+», — отметила Наумова.

Соревнования проводились с 28 по 31 марта в Москве. Участие в них приняли более 140 команд из разных городов России. Чемпионат и первенство по фитнес-аэробике проходили в два этапа: в первом за победу боролись хип-хоп команды, во втором — команды, представляющие фитнес-направления, сообщает пресс-служба городской администрации.