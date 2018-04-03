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Стадионы Беларуси делают доступными для особенных спортсменов
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Стадионы Беларуси делают доступными для особенных спортсменов 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Беларусь готовится принять II Европейские игры. Состязания пройдут летом будущего года. Но уже сейчас обучение проходят волонтеры, которые будут сопровождать гостей, в том числе — с ограниченными возможностями. Насколько доступны для особенных спортсменов и болельщиков залы и стадионы белорусской столицы, выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Ни бордюра, ни ступенек. Попасть в плавательный комплекс самостоятельно может и человек в кресле. Без ограничений и весь путь до спортзала. Паралимпиец Алексей Талай приехал на очередную тренировку.
Он занимается каждый день. Отжимания, упражнения для спины и пресса. В спорт пришел для поддержания мышечного тонуса. А теперь попал в паралимпийскую сборную Беларуси по плаванию. Мечтает выступить в 2020-м году в Японии. И ради этой мечты готов буквально жить в спорткомплексе.
«Здесь все практически идеально. Безбарьерная среда. Нулевой уровень. Люди с ограниченными возможностями, даже в таком тяжелом положении, как я, вполне могут заниматься здесь спортом. В родной Орше, я горд тому, тоже условия не хуже», — поделился спортсмен.
Для занятий в бассейне Алексею посторонняя помощь не нужна. Но для детей с ДЦП необходимы специальные лифты. В Беларуси пока они есть не везде.
«Было бы хорошо, чтобы каждый бассейн был оборудован таким лифтом. Это не такие уж и большие средства фантастические. Я думаю, что можно было бы под эту тему конкретно создать какое-то благотворительное движение, благотворительный фонд», — сказал Алексей Талай.
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Власти заботятся не только о паралимпийцах, но и о маломобильных зрителях. Для них на стадионах оборудованы пандусы. На II Европейских играх попасть на трибуны при необходимости помогут и волонтеры. Так же было и на чемпионате мира по хоккею. Для добровольцев организуют специальные курсы.
«Будет проведена определенная работа. Большинство этих молодых людей должны владеть иностранными языками, в том числе разбираться в специфике определенных видов спорта. Потому что они нам понадобятся и на спортивных объектах, и в местах проживания», — заявил начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов.
Беларусь примет II Европейские игры в июне следующего года. В Минск приедут около шести тысяч спортсменов. За десять дней атлеты разыграют 189 комплектов медалей.
Алексею Талаю — 35 лет. У него четверо детей. Он помогает сиротам и инвалидам.
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