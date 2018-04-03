Ещё
В САО открыто 130 площадок, работающих по проекту активного долголетия
Далее:
Читайте также:
Ещё

В САО открыто 130 площадок, работающих по проекту активного долголетия 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Определён полный перечень видов активности в рамках проекта для людей старшего возраста. В нём семь групп: физическая активность (общая физическая подготовка, фитнес, тренажёры, скандинавская ходьба, гимнастика), творчество, танцы, пение, рисование, образовательные программы (информационные технологии, английский язык, «Здорово жить»), игры (шахматы, шашки).
В САО в 130 группах занимаются уже 1899 человек. Наиболее востребованы занятия информационными технологиями, английским языком, фитнесом и на тренажёрах. На базе ТЦСО работает 28 групп и 102 — в других организациях и учреждениях.
Наибольшее количество площадок функционирует в районах Левобережный, Ховрино, Головинский, Западное Дегунино. В ближайшее время планируется открыть ещё около 40 площадок.
— Жители округа активно записываются, на сегодня подано уже 4,5 тысячи заявок, — отметила начальник Управления социальной защиты населения САО Светлана Истомина.
Напомним, участниками пилотного проекта «Активное долголетие» могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве, не имеющие медицинских противопоказаний. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя» из Молжаниновского провели учебно-тренировочные сборы Жители Молжаниновского посоревнуются в меткости Муниципальный округ Молжаниновский открыл набор спортсменов для участия в окружных соревнованиях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра38
Голый заезд22
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении3
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение