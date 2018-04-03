В САО открыто 130 площадок, работающих по проекту активного долголетия

Определён полный перечень видов активности в рамках проекта для людей старшего возраста. В нём семь групп: физическая активность (общая физическая подготовка, фитнес, тренажёры, скандинавская ходьба, гимнастика), творчество, танцы, пение, рисование, образовательные программы (информационные технологии, английский язык, «Здорово жить»), игры (шахматы, шашки).

В САО в 130 группах занимаются уже 1899 человек. Наиболее востребованы занятия информационными технологиями, английским языком, фитнесом и на тренажёрах. На базе ТЦСО работает 28 групп и 102 — в других организациях и учреждениях.

Наибольшее количество площадок функционирует в районах Левобережный, Ховрино, Головинский, Западное Дегунино. В ближайшее время планируется открыть ещё около 40 площадок.

— Жители округа активно записываются, на сегодня подано уже 4,5 тысячи заявок, — отметила начальник Управления социальной защиты населения САО Светлана Истомина.

Напомним, участниками пилотного проекта «Активное долголетие» могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве, не имеющие медицинских противопоказаний. (то)