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Умерла лиса, которую сняли с цепи у цигломенских живодёров
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Умерла лиса, которую сняли с цепи у цигломенских живодёров 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске умерла дикая лиса, которую после плена в Цигломени выхаживали волонтёры.
Животное находилось в тяжёлом состоянии, в частности — были травмированы передние лапы.
«Для официального заключения и проведения лабораторных исследований труп животного был передан в государственную клинику, — сообщают активисты Центра помощи дикой фауне Архангельска «Мата-Мата». — Завтра утром едем получать заключение и необходимо заплатить врачам. Сумма вышла около 5000, ранее было собрано 2000 руб. Полиция не открывает дело по жестокому обращению без заключения о вскрытии! Помогите наказать виновного! Как всегда все упирается в деньги, которых у нас и так нет».
Напомним, в феврале 2018 года в Интернете появилась информация о дикой лисе, которую держали на цепи в квартире в Цигломени. По словам очевидцев, животное поймали в силки и держали дома для того, чтобы затем отдать на растерзание собакам. После ажиотажда в соцсетях на место выехали спасатели и передали лису волонтёрам.
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