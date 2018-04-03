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Жена лучшего снайпера Кубка Гагарина: кто вдохновляет Станислава Галиева
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Жена лучшего снайпера Кубка Гагарина: кто вдохновляет Станислава Галиева 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Станислав Галиев — главное открытие этого сезона Континентальной хоккейной лиги. В позапрошлом чемпионате он отыграл 24 матча в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», получал чуть больше девяти минут игрового времени и ограничился 3 голевыми пасами. В прошлом — пытался проявить себя в АХЛ, где статистика его была бодрее, но воображения не поражала.
Накануне десятого сезона КХЛ Галиев решил вернуться в Россию и не прогадал. Первая часть регулярки у форварда ушла на адаптацию в «Ак Барсе», а во второй он стал стабильно набирать очки. В плей-офф нападающий раскрылся по полной — сейчас он на пару с Джастином Азеведо лидирует в списке лучших снайперов розыгрыша Кубка Гагарина.Sport24 знакомит вас женой 26-летнего — Ольгой, которая и вдохновила его на новый поворот в карьере.
Ольга — фанатка «Ак Барса».
Ольга — звезда.
Ольга и Станислав. День свадьбы.
Ольга и Станислав. Рождество
Утренняя Ольга.
Вечерняя Ольга.
Ольга в Мексике.
Ольга в Вашингтоне.
Ольга на пляже.
Ольга на пляже. С подругами.
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