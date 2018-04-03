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Фабио Капелло: Сборная России пройдет первый раунд ЧМ-2018
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Фабио Капелло: Сборная России пройдет первый раунд ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
«Я видел жеребьевку — они пройдут первый раунд. Это было бы еще одним успехом для страны, которая вложила в футбол большие средства. Не должно быть никаких проблем. Россия — великая страна, и люди в ней тоже великие. Они хотят произвести впечатление на весь мир, который будет следить за турниром, и они могут провести отличный чемпионат», — цитирует Капелло официальный сайт ФИФА.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Сборная России сыграет в группе A с командами: Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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