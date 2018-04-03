«Вылетают СКА и „Тосно“, в переходных матчах сыграют „Амкар“ и „Анжи“

СЕРЕДНЯКИ

У команд, занимающих 8-12-е места есть небольшой очковый отрыв. Он-то и станет решающим фактором. Они, как мне кажется, обезопасят себя и от прямого вылета, и от стыковых матчей. В этом списке — достаточно крепкие команды.

ПРИДЕТСЯ ПОМУЧИТЬСЯ В СТЫКАХ

Попадание в стыковые матчи с клубами Футбольной национальной лиги вероятнее всего грозит занимающим сейчас 13-е и 14-е места «Амкару» и «Анжи». Пермяки сыграли с «Локомотивом», будут играть с ЦСКА и «Спартаком» . Получается, «Амкар» — главный из тех, кто влияет на распределение медалей, в том числе и золотых. Но когда есть серьезные проблемы в клубе, и прежде всего, финансовые, это обязательно что-нибудь всплывет

С приходом Вадима Скрипченко у махачкалинцев и характер появился, и проблески игры. Они в воскресенье в Краснодаре в концовке штурмовали ворота одного из лидеров.

Просто в стыковых матчах командам премьер-лиги не будет. Это точно. Вспомните, как год назад «СКА-Хабаровск» переиграл «Оренбург», а «Арсенал» с трудом одолел «Енисей».

Но клубам первого дивизиона посоветую постараться занять первые два места. На них реально претендуют трое — «Енисей», «Оренбург» и «Крылья Советов». В противном случае в переходных матчах против условных «Амкара» и «Анжи» они могут не устоять. Все-таки мастерство команд премьер-лиги повыше.

НА ВЫЛЕТ

Вылетят «СКА-Хабаровск» и «Тосно». При том, что обе команды периодически показывали неплохую игру. Из последних матчей можно вспомнить недавний визит команды из Ленинградской области в гости к «Спартаку». Мои многолетние наблюдения за отечественным футболом позволяют сделать такой вывод: все новички премьер-лиги выбывают из нее в первый же сезон. Они просто не понимают, что здесь — другой уровень футбола. Такое по телевизору не увидишь.

«Претендентов на золото проверит «Амкар». Ловчев оценивает календарь РФПЛ

Скажу по дальневосточникам: я не заметил какого-то предвзятого отношения к ним со стороны РФС или судей: мол, летать далеко, и поэтому им не место в элите. Я сам, когда «Спартак» опускался в первую лигу, приезжал в Хабаровск. Помню, думали: когда нужно прилетать — перед игрой или за трое суток. Но съездили нормально. Прилетали на Дальний Восток и с ветеранами, проводили серию из восьми матчей.

С деньгами, похоже, у «СКА-Хабаровска» все в порядке — не случайно же они пригласили из «Рубина» Максима Канунникова , который в составе сборной России сыграл два матча на ЧМ-2014 в Бразилии. С организацией, похоже тоже неплохо.

Конечно, хабаровчанам труднее, чем остальным командам. Очень непросто один раз туда слетать и вернуться, а ведь дальневосточные команды регулярно летают на большие расстояния.

И с тренером они немного промахнулись. Ринат Билялетдинов возглавил команду зимой, но качественного скачка не произошло. Но в той ситуации «СКА-Хабаровск» и Моуриньо бы не спас. А тут еще и «Шиннику» в борьбе за выход в полуфинал Кубка проиграли.