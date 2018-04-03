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Евгений Ловчев стал председателем МФСО «Спартак»
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Евгений Ловчев стал председателем МФСО «Спартак» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Известный в прошлом футболист, бронзовый призер Олимпиады в составе сборной СССР Евгений Ловчев стал председателем Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак». В составе красно-белых Ловчев становился победителем чемпионата и обладателем Кубка СССР.
"В планах нового председателя — возврат эмблемы и нагрудного знака в общество, возрождение традиций во всех видах спорта, объединение спартаковских команд в обществе, увеличение представительства спортсменов-спартаковцев в составах сборных команд России, развитие детских школ в регионах, организация поддержки заслуженных ветеранов «Спартака», проведение турниров для пропаганды здорового образа жизни, увеличение армии спартаковских болельщиков по всей стране", — говорится в сообщении общества, текст которого приводит РИА Новости.
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