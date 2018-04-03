В Железногорске проходят турниры памяти воинов-интернационалистов

В Железногорске прошел межобластной футбольный турнир памяти железногорцев, погибших в локальных военных конфликтах. В соревнованиях участвовали 6 юношеских команд из Курской, Орловской, Брянской и Тульской областей. Финансовую поддержку турниру оказала компания «Металлоинвест»

Турнир проводится ежегодно как дань уважения к подвигу погибших земляков. На церемонии открытия директор по правовым вопросам МГОКа Андрей Бузыкин подчеркнул, что компания «Металлоинвест» поддерживает общественные ветеранские организации и проведение таких мероприятий, осознавая вклад защитников Родины в укрепление мощи государства и мирную жизнь. Участники турнира возложили цветы к мемориалу в сквере Воинов-интернационалистов.

«Это важно и для воспитания патриотизма, правильного понимания истории у детей и подростков, — сказал председатель железногорского отделения РСВА Владимир Круговой. — И пусть подрастающее поколение нашей страны сражается только на спортивных полях».

Первое место в турнире заняла команда «Динамо» из Брянска. Спортсмены Тулы и Железногорска заняли второе и третье места соответственно. Победители, призеры и лучшие игроки получили кубки и медали, а все участники — сувениры-магниты с изображением мемориала.

5 апреля во Дворце спорта «Старт» состоится открытие 14-го Всероссийского турнира по боксу на призы воинов-интернационалистов. Турнир организован также при поддержке Металлоинвеста.