Ещё
В Железногорске проходят турниры памяти воинов-интернационалистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Железногорске проходят турниры памяти воинов-интернационалистов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Железногорске прошел межобластной футбольный турнир памяти железногорцев, погибших в локальных военных конфликтах. В соревнованиях участвовали 6 юношеских команд из Курской, Орловской, Брянской и Тульской областей. Финансовую поддержку турниру оказала компания «Металлоинвест».
Турнир проводится ежегодно как дань уважения к подвигу погибших земляков. На церемонии открытия директор по правовым вопросам МГОКа Андрей Бузыкин подчеркнул, что компания «Металлоинвест» поддерживает общественные ветеранские организации и проведение таких мероприятий, осознавая вклад защитников Родины в укрепление мощи государства и мирную жизнь. Участники турнира возложили цветы к мемориалу в сквере Воинов-интернационалистов.
«Это важно и для воспитания патриотизма, правильного понимания истории у детей и подростков, — сказал председатель железногорского отделения РСВА Владимир Круговой. — И пусть подрастающее поколение нашей страны сражается только на спортивных полях».
Первое место в турнире заняла команда «Динамо» из Брянска. Спортсмены Тулы и Железногорска заняли второе и третье места соответственно. Победители, призеры и лучшие игроки получили кубки и медали, а все участники — сувениры-магниты с изображением мемориала.
5 апреля во Дворце спорта «Старт» состоится открытие 14-го Всероссийского турнира по боксу на призы воинов-интернационалистов. Турнир организован также при поддержке Металлоинвеста.
АиФ: последние новости
Главный тренер воронежского «Факела» извинился перед болельщиками Липчанин, устраивавший покерные турниры, попал под уголовное дело «Кемерово, мы с тобой!». Воронежцы устроили акцию памяти погибших на пожаре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра38
Голый заезд22
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении3
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение