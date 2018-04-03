Почти 50% билетов в бесплатных поездах забронировано болельщиками чемпионата мира по футболу

Болельщики чемпионата мира по футболу-2018 забронировали почти 50% билетов в бесплатных поездах, сообщили в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция-2018».

«АНО «Транспортная дирекция-2018» оформила почти 50% бесплатных билетов в поездах, организованных для перемещения болельщиков между городами-организаторами чемпионата мира по футболу-2018. Более 200 тыс. билетов забронировано болельщиками на бесплатные поезда, что составляет более 46% от общего числа мест. Болельщикам рекомендуется не откладывать бронирование билетов на последний момент, так как количество мест ограничено», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилла Полякова, на данный момент болельщики из 145 стран уже успели оформить билеты на бесплатные поезда. «Половина бронирований сделана именно иностранными болельщиками. Среди зарубежных стран, которые активнее всего бронируют места в поездах: Колумбия, Аргентина, Китай, Мексика, США», — отметил К. Поляков.

Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу-2018 назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Поезда для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать одноэтажные и двухэтажные поезда, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».