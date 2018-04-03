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Первенство Европы по борьбе среди юношей 2018 года перенесено из Украины в Македонию
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Первенство Европы по борьбе среди юношей 2018 года перенесено из Украины в Македонию 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) единогласно принял решение о переносе первенства Европы по спортивной борьбе 2018 года из Украину в Македонию. Об этом ТАСС сообщил вице— президент Европейского совета UWW (UWW-Europe) Георгий Брюсов.
"Сегодня мы получили от UWW письмо, разосланное национальным федерациям. В нем говорится о переносе турнира в связи с тем, что Украина не предоставила государственных гарантий допуска для всех европейских делегаций", — сообщил Брюсов.
Исполком UWW также принял решение о переносе сроков турнира с 16-22 апреля на 14-20 мая. Первенство Европы среди юношей пройдет в столице Македонии Скопье. Оно станет лицензионным турниром на Юношеские олимпийские игры 2018 года, которые состоятся 6-18 октября в Буэнос-Айресе.
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