Первенство Европы по борьбе среди юношей 2018 года перенесено из Украины в Македонию

"Сегодня мы получили от UWW письмо, разосланное национальным федерациям. В нем говорится о переносе турнира в связи с тем, что Украина не предоставила государственных гарантий допуска для всех европейских делегаций", — сообщил Брюсов.

Исполком UWW также принял решение о переносе сроков турнира с 16-22 апреля на 14-20 мая. Первенство Европы среди юношей пройдет в столице Македонии Скопье. Оно станет лицензионным турниром на Юношеские олимпийские игры 2018 года, которые состоятся 6-18 октября в Буэнос-Айресе.