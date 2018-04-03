Даже «Спартак» не испортит. Чемпионат России — самый крутой в Европе, официально

В швейцарском городке Невшатель, что на самом западе страны, буквально на границе с Францией, располагается Международный центр спориивных исследований (CIES). В его состав входит достаточно активный футбольный отдел, который каждую неделю публикует интересные футбольные исследования.

На этой неделе парни решили разобраться, в каком из ведущих европейских чемпионатов, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы борьба за трофей наиболее равна. Как они это решили сделать?

Борьба до конца

Исследователи логично предположили, что чем больше разница в классе команд, тем чаще в турнире будут встречаться крупные победы и поражения — с разницей в три и более мячей. В Швейцарии все это посчитали и на основании этих данных сделали вывод о том, насколько высок уровень соревновательности в лигах, а следовательно, и насколько интересно болельщикам следить за перипетиями событий.

Вы не поверите, но российская футбольная премьер-лига в этом списке заняла первое место. В нашем чемпионате зафиксирован самый низкий процент игр, которые завершались крупной победой одной из сторон — всего 10,5%. Следом за нами расположилась немецкая бундеслига с показателем в 11,1% крупных побед, большинство из которых наверняка приходится на счет мюнхенской «Баварии» — единственного на данный момент немецкого суперклуба. Третий с конца — чемпионат Израиля — 11,6%.

Наш показатель оказался намного ниже средней «температуры по палате» — 17,3% матчей с крупной побед одной из стороны в среднем по Европе. Ближе всех к этой цифре оказались чемпионату Сербии (17,2%), Хорватии (17,4%) и Франции (17,6%).

Больше всего неравных матчей обнаружилось в Лиге чемпионов — 29,5%. Этого и следовало ожидать, когда в большинстве случаев между собой встречаются лидеры европейского футбола, гранды из Англии с Испанией, и середняки из таких стран, как Россия, Швейцария, Украина, а иногда и Казахстан и Белоруссией.

Из национальных первенств самая большая разница в классе соревнующихся команд наблюдается в чемпионате Кипра, где 27% матчей заканчиваются с крупным счетом. На втором месте идет английская премьер-лига с показателем в 21,9% матчей, которые уже к своей середине перестают быть захватывающими и превращаются в избиение младенца. Третье место — у чемпионата Швейцарии — самого результативного в Европе.

Доверяй, но проверяй

Мы решили не верить каким-то там швейцарцам на слово и попытались вспомнить, как заканчивались последние сезоны в премьер-лиге, было ли их интересно смотреть?

И тут ЦСКА сделал «Спартак» ближе к чемпионству: как Оланаре уничтожил «Локо»

Начали с текущего, который до сих пор таит безумную интригу. За шесть туров до окончания чемпионата первое и второе места разделяет всего 2 очка. Еще в трех очках идет третья команда, которая тоже вполне может стать чемпионом. По большому счету на титул за шесть туров до конца первенства претендует четыре клуба. Интересно наблюдать из нижней частью турнирной таблицы. Благодаря правилу с переходными матчами вылететь в первую лигу рискует сразу десять клубов. Всего остается 4 команды, но и они ведут увлекательную борьбу за попадание в Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Немного подкачал прошлый сезон, в котором борьба за чемпионское звание завершилась за три тура до финиша чемпионата, когда «Зенит» проиграл на своем поле «Тереку» и «Спартак» обеспечил себе победу.

Зато сезон 2015/16 получился просто сумасшедшим. Чемпион определялся в последнем туре и «Ростов» был всего в одном ударе от того, чтобы впервые в истории завоевать заветный трофей. Этот удар в концовке матча между «Рубином» и ЦСКА парировал Игорь Акинфеев , сделав свой клуб победителем.

Все это ни в какое сравнение не идет с ведущими европейскими лигами, где победитель зачастую известен уже чуть ли не в феврале. Так, например, никто не сомневается, что во Франции чемпионом станет «ПСЖ», который уже лидирует с преимуществом над вторым местом в 17 очков. В Англии «Манчестер Сити» лидирует с перевесом в 16 очков. В Германии у «Баварии» за спиной 17 очков. В Испании «Барселона» чувствует себя спокойно, опережая преследователей на 9 очков. Какое-то подобие борьбы сохраняется только в Италии, где «Ювентус», выигравший до этого шесть чемпионатов подряд, опережает забуксовавший «Наполи» всего на 4 очка.

Игра была равна

Вот и скажите после этого, какой чемпионат смотреть интереснее? Кстати, если в этом году чемпионом станет «Локомотив», то у нас будет четвертый новый чемпион за четыре сезона — таким не может похвастаться ни одна из европейских топ-лиг.

Другой вопрос — хорошо это, или нет? С одной стороны, конечно, хорошо — до последнего момента интересно следить за ходом борьбы за медали — полные трибуны, рейтинговые трансляции… Но у этой медали есть и оборотная сторона.

Помните искрометную народную фразу, которую как-то процитировал Валерий Карпин , возглавлявший еще «Спартак», не полностью, конечно: «Игра балы равна — играли два… равных клуба».

В этой фразе и кроется весь минус высокого уровня соревновательности. Сильнейшие клубы не имеют огромного преимущества над слабейшими только в том случае, когда в сильнейших клубах нет звезд европейского уровня. Вот и приходится условным «Зенитам», «Спартакам» и «Локомотивам» играть на равных с такими командами, как «СКА-Хабаровск», в низком уровне состава которых нет никаких сомнений. Так что, хоть уровень соревновательности у нас и высок, радоваться этому спешить не стоит.