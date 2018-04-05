Анонс матчей 24-го тура российской Премьер-Лиги и прогнозы от экспертов БК «БалтБет»

Букмекеры.РФ представляет вашему вниманию обзор 24-го тура российской Премьер-лиги и прогнозы от экспертов нашего информационного партнера БК «Балтбет».

В первом матче тура хабаровский СКА примет «Амкар». Хозяева встречи несутся в распахнутые двери ФНЛ: с последней победы в Премьер-Лиге прошло уже шесть месяцев, а серия поражений длиной в треть сезона прервалась лишь в конце прошлой недели в матче с «Ахматом», который завершился ничьёй. В сложившейся ситуации нас удивляет лишь то, что руководство дальневосточного клуба так долго не могло расстаться с Ринатом Билялетдиновым, занимавшим пост главного тренера до минувших выходных. До предыдущего тура дела у «Амкара» тоже обстояли неважно: безвыигрышная серия длилась с ноября, а свет, который забрезжил после ничьей с «Зенитом», быстро потушил тульский «Арсенал», но в субботу подопечные Вадима Евсеева «отожгли» по полной программе, обыграв «Локомотив» в Москве. Конечно, многие игроки «железнодорожников» были измотаны вызовом в сборную, но и этим надо было суметь воспользоваться, так что отдаём должное пермякам — команда показала, что просто так в ФНЛ их никто не вытолкнет. Впереди у «Амкара» практически не будет «проходных» соперников, а это значит, что три очка нужны команде как никогда.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: Победа гостей по коэффициенту 2,3.

На прошлой неделе «Рубин» чуть было не уехал с пустыми руками из Екатеринбурга, но Сослан Джанаев отразил пенальти и помог своей команде заработать очко в матче с «Уралом». На этой неделе казанский коллектив выступит уже в качестве хозяев встречи и примет у себя грозненский клуб, который также сыграл вничью свой последний матч. Для болельщиков «Ахмата» это стало очередным неприятным сюрпризом — «дармовые» три очка на домашнем поле в матче с андердогами из Хабаровска нужно было брать уверенно, а нулевая ничья, зафиксированная на табло, означает, что грозненцы не забивают в Премьер-Лиге уже с середины декабря. Соперники делят соседние строчки в турнирной таблице, а им на пятки наступают сразу несколько команд, которые ведут борьбу за выживание в чемпионате, поэтому матч обещает быть довольно напряжённым.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: Не похоже, что команда Галактионова готова побеждать, но верим в её способность забить, поэтому ставим на «обе забьют-да» и победу «Рубина» по коэффициентам 1,65 и 3,7 соответственно.

В Петербург в этот день нагрянут гости из Краснодара, и изрядно сбавившему ход «Зениту» придётся постараться, чтобы не опуститься в турнирной таблице. Отсутствие ключевых игроков бросается в глаза, но в воскресном матче подопечные Манчини всё же сумели «выгрызть» победу у команды Семака и прервать затянувшуюся серию нулевых ничьих в чемпионате. Потрёпанный «Краснодар» приедет в Северную столицу с новым наставником, которым стал Мурад Масаев, недавно возглавлявший молодёжную команду. За три последних матча «быки» забили всего один гол, и двух набранных очков не хватило для удержания второго места в Премьер-Лиге, о котором грезило руководство клуба. Расплачиваться за падение в рейтинге пришлось Игорю Шалимову — в понедельник он покинул пост главного тренера. Тем не менее у «Краснодара» всё ещё есть приличный отрыв от «Уфы», что даёт Масаеву некоторое пространство для креатива.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: Мы ждём насыщенной на моменты игры с «тоталом 2,5 больше» по коэффициенту 1,92.

Субботние противостояния закончатся в Туле матчем между местным «Арсеналом» и «Уфой». Обе команды лелеют призрачную надежду пробиться в Лигу Европы: отрыв от сдавшего под конец сезона «Краснодара» составляет 9 очков для хозяев предстоящей встречи и 7 для гостей, так что при удачном стечении обстоятельств попасть в топ-5 чемпионата вполне реально. Поэтому что «оружейников», что «горожан» сейчас устроит только победа. Дополнительной мотивацией для «Арсенала» в грядущем матче служит тяжелейшая концовка сезона, в которой придётся сыграть со всеми, за исключением «Спартака», командами из топ-5. Календарь уфимцев выглядит несколько проще: в последних двух матчах они играли с командами из Петербурга и Краснодара, так что «потерпеть» осталось немного.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: В этом свете шансы на получение путёвки в Европу у команды Семака гораздо выше, и мы верим в то, что башкирский клуб включится в гонку за попаданием в топ-5 — победа «Уфы» по коэффициенту 3.25.

Было бы лукавством сказать, что мы не ждём ничего особенного от матча «Тосно» — «Урал», который пройдёт в воскресенье на «Петровском». Принимающая сторона хоть и борется за выживание в РФПЛ, обыграв в этом году лишь хабаровский СКА, но периодически заставляет соперников из верхней части таблицы испытывать неудобства. Учитывая то, что зимой «Тосно» расстался со своими ведущими игроками, клуб неплохо смотрелся в матче со «Спартаком»: Павел Погребняк всё ещё стремится доказать всем, что его рано списывать со счетов, а Давид Юрченко несколько раз спас свою команду от тотального разгрома.

«Урал» располагается на восьмой строчке чемпионата, и в его календаре остался лишь один грозный соперник — «Спартак», но это скорее повод собраться, а не расслабиться, так как с такой плотностью расположения команд во второй половине турнирной таблицы Премьер-Лиги, можно легко попасть на стыковые матчи.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: В этом сезоне команда Александра Тарханова играла вполне предсказуемо: два поражения от лидеров (ЦСКА и «Локомотив»), победа над аутсайдером (хабаровский СКА) и ничья с соседом по таблице («Рубин»), и по такой логике в предстоящем матче нам можно ожидать как минимум непоражение екатеринбургского коллектива, которое оценено коэффициентом 1,49.

На стадион «Локомотива» вторую неделю подряд приезжают гости из нижней части турнирной таблицы: на этот раз на московском поле мы увидим «Ростов». В прошлом туре «железнодорожники» позволили пермскому клубу увезти домой победу и тем самым сделали концовку чемпионата гораздо интереснее: отрыв от второго места сократился всего до двух очков, так что заниматься благотворительностью в ближайшее время — непозволительная роскошь. Даже учитывая то, что в запасе имеется одна игра.

Про «Ростов» очень хочется сказать, что клуб доигрывает сезон, стараясь сохранить свою прописку в РФПЛ, но есть одно важное «но» по имени Валерий Карпин. Под руководством нового наставника клуб будто бы ожил и стал показывать более зрелищный футбол, но «комбайнёрам» вечно чего-то не хватает, и вот уже четыре тура они никак не могут одержать победу.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: уверенная победа отдохнувшего «Локомотива» и результативная игра с «Тоталом 2,5 больше» по коэффициенту 2,55.

В этот же день «Спартак» отправится в гости к «Анжи» за тремя очками, которые так необходимы ему, чтобы навязать борьбу «Локомотиву». Учитывая то, что у московского коллектива впереди матчи лишь с командами из второй половины турнирной таблицы, чемпионство в этом сезоне не выглядит недостижимой целью. «Красно-белые» везут на Кавказ серию из трёх побед, и им нужно продолжать её для достижения своей большой цели. Правда, в последних матчах команда Карреры смотрелась не в самом выгодном свете: на «раскачку» в игре с «Тосно» ушёл почти целый тайм, с «Рубином» москвичи чуть было не поделили очки, засев в обороне после забитого гола, а хабаровскому СКА на домашнем поле сумели забить лишь на последней минуте основного времени. Складывается впечатление, что команда недооценивает своих менее статусных соперников и может здорово получить, если и дальше продолжит в том же духе.

«Анжи» по-прежнему является самой пропускающей командой чемпионата, и всё так же усердно сопротивляется вылету в ФНЛ. В последнее время команда Вадима Скрипченко часто радует своих болельщиков: ничья с «Краснодаром» заслуживает всяких похвал, а в матче с «Тосно» были уверенно набраны три очка. Да и за весну махачкалинский клуб проиграл всего один раз — поездка в Уфу не принесла очков, но запомнилась яркостью игры и обилием создаваемых моментов.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: Мы считаем, что в предстоящем матче «Анжи» на своём поле вполне может прервать победную серию «Спартака», который слишком халатно относится к матчам с «андердогами» чемпионата: ставка «непоражение» хозяев по коэффициенту 2,1 выглядит весьма заманчиво.

Закрывает тур матч ЦСКА — «Динамо», который будет стоять особняком из-за насыщенного календаря хозяев встречи. Единственный российский клуб, продолжающий, выступления в Европе, выйдет на своё поле после поездки в гости к «Арсеналу» и будет явно вымотан, что даст «Динамо» неплохой шанс заработать очки. Этой весной ЦСКА ещё не проигрывало в Премьер-Лиге, и сейчас продолжает погоню за титулом чемпиона России, отставая от «Локомотива» на пять очков. В предыдущем туре москвичи обыграли на выезде «Ростов», и в целом выглядели так, будто играют в режиме сохранения энергии, что было бы весьма логично.

«Динамо», как и любая команда, находящаяся на границе первой десятки в чемпионате, ставит перед собой более приземлённые цели, основной из которых является сохранение прописки в главном национальном турнире. Дмитрию Хохлову придётся изрядно потрудиться, так как под конец сезона «бело-голубым» предстоит сыграть со всеми лидерами сезона, но в последних матчах мы видели, что просто так сдаваться никто не будет, а ничьи с «Уфой» и «Краснодаром» являются тому ярким подтверждением.

Прогноз от экспертов БК «БалтБет»: Мы считаем, что в предстоящем матче обе команды будут играть на сохранение счёта, поэтому наш выбор — «Тотал 2 меньше» по коэффициенту 2,1.

Это неполный текст новости