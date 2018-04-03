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Зоран Терзич: Приятно удивлен Гончаровой, обычно такие игроки бывают капризными
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Зоран Терзич: Приятно удивлен Гончаровой, обычно такие игроки бывают капризными 

Советский спорт 1 час назад
«Я очень доволен Гончаровой, не только ее игрой, но и работой на тренировках, поведением. Мы уже привыкли к тому, что игроки такого колибра обычно бывают капризными, не считают нужным выкладываться на тренировках, особенно учитывая, что она в „Динамо“ уже давно. Но я приятно удивлен. Она — настоящий профессионал. Гончарова работает на тренировках с максимальной отдачей.
Но если мы хотим обыграть Казань, то вклада одной Гончаровой будет недостаточно. Наши волейболистки должны сыграть лучше, чем обычно. В большинстве случаев Гончарова бывает нашей основной ударной силой, она набирает больше всех очков. Но мы также набираем много очков за счет блокирующих и нападающих. Нам нужно, чтобы они также проявили себя», — цитирует Терзича World of Volley.
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