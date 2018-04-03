Сергей Передня: «Руководство Хабаровского края заинтересовано в развитии СКА» 

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня не стал пока говорить о задачах, которые перед ним стоят. В то же время специалист заявил о желании поменять игру своей будущей команды.
— Говорить о том, что никаких задач не стоит неправильно. Сначала надо добраться до места, со всем разобраться, а потом будем говорить о задачах. Уже сейчас могу сказать, что точно хочу изменить некоторые аспекты игры СКА, — сказал Передня.
— В этом сезоне у Хабаровска немного шансов спастись. В будущем сезоне стоит ли задача вернуться в РФПЛ? И вы ли будете ее решать?
— Давайте я сначала доберусь, познакомлюсь с командой, а потом можно будет об этом говорить. Сейчас главное — матч с «Амкаром».
— Вы знаете специфику Дальнего Востока. Действительно туда сложно привезти качественных футболистов?
— Почему? Если команда имеет стабильное финансовое положение, развивается, то задача становится проще. В СКА ситуация такая, что развивается инфраструктура клуба и в развитии футбола заинтересовано руководство.
— Края или клуба?
— В попечительском совете есть руководство края, они заинтересованы, в том числе.
Напомним, Передня тренировал такие команды, как «Луч-Энергия» и «Тамбов». «Томь» под его руководством выходила в премьер-лигу. (Андрей СИЗЯКИН)