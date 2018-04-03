На Ямале назовут лучшие молодёжные правительства России

В Салехарде с 21 по 24 мая пройдет десятый юбилейный Всероссийский съезд молодежных правительств.

Мероприятие организовало правительство Ямала совместно с Ассоциацией молодёжных правительств при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. В нем примут участие более 130 молодых лидеров почти из 70 регионов. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном молодежном центре.

На съезде подведут итоги рейтинговой оценки деятельности молодёжных правительств регионов, проведут отчётно-выборную конференцию Ассоциации молодёжных правительств, а также образовательную и деловую программу по повышению профессиональных и личных компетенций участников. Также собравшиеся обменяются опытом и пройдет презентация инфраструктурных объектов.

К участию в съезде приглашают представители молодёжных правительств из различных регионов страны, а также представители инициативных групп по формированию молодёжных совещательных структур в регионах. Регистрация кандидатов проходит в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» https://ais.fadm.gov.ru до 23 апреля.

Отметим, в 2016 году Воронежем была задана новая традиция — проведение Всероссийского съезда в различных регионах страны. Так, в прошлом году съезд состоялся в Казани. В этом году регионом-организатором стал Ямал. В прошлом году Молодёжное правительство ЯНАО стало лучшим в России по итогам рейтинговой оценки.