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На Ямале назовут лучшие молодёжные правительства России
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На Ямале назовут лучшие молодёжные правительства России 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде с 21 по 24 мая пройдет десятый юбилейный Всероссийский съезд молодежных правительств.
Мероприятие организовало правительство Ямала совместно с Ассоциацией молодёжных правительств при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. В нем примут участие более 130 молодых лидеров почти из 70 регионов. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном молодежном центре.
На съезде подведут итоги рейтинговой оценки деятельности молодёжных правительств регионов, проведут отчётно-выборную конференцию Ассоциации молодёжных правительств, а также образовательную и деловую программу по повышению профессиональных и личных компетенций участников. Также собравшиеся обменяются опытом и пройдет презентация инфраструктурных объектов.
К участию в съезде приглашают представители молодёжных правительств из различных регионов страны, а также представители инициативных групп по формированию молодёжных совещательных структур в регионах. Регистрация кандидатов проходит в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» https://ais.fadm.gov.ru до 23 апреля.
Отметим, в 2016 году Воронежем была задана новая традиция — проведение Всероссийского съезда в различных регионах страны. Так, в прошлом году съезд состоялся в Казани. В этом году регионом-организатором стал Ямал. В прошлом году Молодёжное правительство ЯНАО стало лучшим в России по итогам рейтинговой оценки.
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